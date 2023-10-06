Узнать больше

Зеленский и глава непризнанного Киевом Косова встретились в Гранаде

Короткая ссылка
«Президент» частично признанного Косова Вьоса Османи встретилась с Владимиром Зеленским на неформальном саммите Евросоюза, который прошёл в испанской Гранаде.
Зеленский и глава непризнанного Киевом Косова встретились в Гранаде
  • Gettyimages.ru

Она написала о встрече с Зеленским в своей социальной сети Х (Twitter) и опубликовала фотографию с ним.

«Устойчивость. Решимость. Надежда», — подписала Османи.

Украина не признаёт независимость Косова. Как отмечал сербский президент Александр Вучич, Киев в один момент может потерять всё, если признает суверенитет Косова.

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также с главой киевского режима «обменялся несколькими словами» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить