Зеленский и глава непризнанного Киевом Косова встретились в Гранаде
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Она написала о встрече с Зеленским в своей социальной сети Х (Twitter) и опубликовала фотографию с ним.
«Устойчивость. Решимость. Надежда», — подписала Османи.
Украина не признаёт независимость Косова. Как отмечал сербский президент Александр Вучич, Киев в один момент может потерять всё, если признает суверенитет Косова.
Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Также с главой киевского режима «обменялся несколькими словами» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.