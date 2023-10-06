Зеленский и глава непризнанного Киевом Косова встретились в Гранаде

«Президент» частично признанного Косова Вьоса Османи встретилась с Владимиром Зеленским на неформальном саммите Евросоюза, который прошёл в испанской Гранаде.

Она написала о встрече с Зеленским в своей социальной сети Х (Twitter) и опубликовала фотографию с ним.

«Устойчивость. Решимость. Надежда», — подписала Османи.

Украина не признаёт независимость Косова. Как отмечал сербский президент Александр Вучич, Киев в один момент может потерять всё, если признает суверенитет Косова.

Ранее Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также с главой киевского режима «обменялся несколькими словами» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.