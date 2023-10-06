Орбан обвинил Брюссель в юридическом изнасиловании Венгрии и Польши

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель, навязав Венгрии и Польше миграционный пакт, юридически изнасиловал две страны.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы» — цитирует его ТАСС.

Венгерский премьер-министр пообещал защищать границы страны как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что многие в Евросоюзе не хотят принимать нелегальных мигрантов, однако не говорят об этом, так как опасаются «диктата» Брюсселя и Берлина.