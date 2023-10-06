Медведев — об ожидаемом спаде экономики Германии: так держать, Шольц и Бербок

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал прогноз правительства Германии относительно спада немецкой экономики на 0,4% при ожидаемом росте российской экономики на 2,8% по итогам года.

«Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!» — написал он в Telegram.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее не смог точно ответить на вопрос, какова стоимость бензина в стране, но признал, что цены «очень высокие».

Как отмечала депутат бундестага Севим Дагделен, правительство Германии ведёт себя, как «пилот-камикадзе», полагаясь на одобрительные кивки из Вашингтона, тогда как экономика России растёт.

Российский президент Владимир Путин на форуме клуба «Валдай» обратил внимание на тот факт, что многие промышленные предприятия Европы и Германии принимают решение переехать в США.