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Шольц не смог ответить на вопрос, сколько стоит бензин в Германии

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Канцлер Германии Олаф Шольц не смог точно ответить на вопрос, какова стоимость бензина в стране.
Шольц не смог ответить на вопрос, сколько стоит бензин в Германии
  • AP
  • © Markus Schreiber

В ходе дискуссии с жителями немецкого Гамбурга Шольцу задали вопрос, сколько стоит бензин на заправках в стране.

Канцлер сказал, что цены «очень высокие».

«Но точно актуальной цены я сейчас не знаю. Думаю, что за некоторые виды (топлива. — RT) около €1,80», — цитирует его ТАСС.

Ранее старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар заявил, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.

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