Шольц не смог ответить на вопрос, сколько стоит бензин в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог точно ответить на вопрос, какова стоимость бензина в стране.

В ходе дискуссии с жителями немецкого Гамбурга Шольцу задали вопрос, сколько стоит бензин на заправках в стране.

Канцлер сказал, что цены «очень высокие».

«Но точно актуальной цены я сейчас не знаю. Думаю, что за некоторые виды (топлива. — RT) около €1,80», — цитирует его ТАСС.

Ранее старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар заявил, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.