Шольц не смог ответить на вопрос, сколько стоит бензин в Германии
- AP
- © Markus Schreiber
В ходе дискуссии с жителями немецкого Гамбурга Шольцу задали вопрос, сколько стоит бензин на заправках в стране.
Канцлер сказал, что цены «очень высокие».
«Но точно актуальной цены я сейчас не знаю. Думаю, что за некоторые виды (топлива. — RT) около €1,80», — цитирует его ТАСС.
Ранее старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар заявил, что экономику Германии ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и конкуренция.