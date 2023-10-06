BFMTV: Саркози предъявили новые обвинения по делу о предвыборной кампании

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены новые обвинения по делу о «ливийском» финансировании его предвыборной кампании.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, бывшему французскому лидеру предъявили обвинения в подкупе свидетеля в расследовании об отзыве обвинений посредника Зияда Такиеддина против него.

Кроме того, Саркози вменяется участие в преступном сговоре с целью совершения мошенничества.

В сентябре 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.