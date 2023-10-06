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BFMTV: Саркози предъявили новые обвинения по делу о предвыборной кампании

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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены новые обвинения по делу о «ливийском» финансировании его предвыборной кампании.
BFMTV: Саркози предъявили новые обвинения по делу о предвыборной кампании
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал BFMTV

По данным телеканала, бывшему французскому лидеру предъявили обвинения в подкупе свидетеля в расследовании об отзыве обвинений посредника Зияда Такиеддина против него.

Кроме того, Саркози вменяется участие в преступном сговоре с целью совершения мошенничества. 

В сентябре 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.

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