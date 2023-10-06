BFMTV: Саркози предъявили новые обвинения по делу о предвыборной кампании
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, бывшему французскому лидеру предъявили обвинения в подкупе свидетеля в расследовании об отзыве обвинений посредника Зияда Такиеддина против него.
Кроме того, Саркози вменяется участие в преступном сговоре с целью совершения мошенничества.
В сентябре 2021 года суд в Париже приговорил Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.