Вершинин: мировое сообщество услышало посыл России на полях Генассамблеи ООН

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что международное сообщество услышало и поняло посыл России на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Вершинин назвал честной и откровенной речь министра иностранных дел России Сергея Лавров в ходе выступления на пленуме ГА ООН 20 сентября.

«Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости изменить методы формирования секретариата ООН.