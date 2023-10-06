Узнать больше

Вершинин: мировое сообщество услышало посыл России на полях Генассамблеи ООН

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что международное сообщество услышало и поняло посыл России на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Вершинин: мировое сообщество услышало посыл России на полях Генассамблеи ООН
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Вершинин назвал честной и откровенной речь министра иностранных дел России Сергея Лавров в ходе выступления на пленуме ГА ООН 20 сентября.

«Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости изменить методы формирования секретариата ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить