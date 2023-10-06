Вершинин: мировое сообщество услышало посыл России на полях Генассамблеи ООН
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
Вершинин назвал честной и откровенной речь министра иностранных дел России Сергея Лавров в ходе выступления на пленуме ГА ООН 20 сентября.
«Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости изменить методы формирования секретариата ООН.