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Шольц выступает за реформирование ЕС, чтобы он мог принимать новых членов

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за реформирование Европейского союза, чтобы сделать его пригодным для принятия новых государств.
Шольц выступает за реформирование ЕС, чтобы он мог принимать новых членов
  • РИА Новости

Об этом Шольц сказал на неформальном саммите ЕС в Гранаде.

Как напомнил канцлер, в данный момент решения в рамках ЕС могут быть приняты только с согласия всех 27 государств объединения.

«Мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС не рассматривается в качестве точного срока, а скорее служит ориентиром.

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