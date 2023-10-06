Шольц выступает за реформирование ЕС, чтобы он мог принимать новых членов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за реформирование Европейского союза, чтобы сделать его пригодным для принятия новых государств.

Об этом Шольц сказал на неформальном саммите ЕС в Гранаде.

Как напомнил канцлер, в данный момент решения в рамках ЕС могут быть приняты только с согласия всех 27 государств объединения.

«Мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС не рассматривается в качестве точного срока, а скорее служит ориентиром.