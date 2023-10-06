Шольц выступает за реформирование ЕС, чтобы он мог принимать новых членов
- РИА Новости
Об этом Шольц сказал на неформальном саммите ЕС в Гранаде.
Как напомнил канцлер, в данный момент решения в рамках ЕС могут быть приняты только с согласия всех 27 государств объединения.
«Мы должны иметь возможность принимать решения квалифицированным большинством, чтобы гарантировать суверенитет и дееспособность Европейского союза», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС не рассматривается в качестве точного срока, а скорее служит ориентиром.