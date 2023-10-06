Боррель заявил, что 2030 год не рассматривается как точный срок расширения ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС не рассматривается в качестве точного срока, а скорее служит ориентиром.

Об этом еврочиновник сказал перед началом неформального саммита объединения в испанской Гранаде.

Боррель назвал 2030 год «политическим ориентиром» для расширения ЕС.

«Цель назначения даты — мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение… Но это не означает точные сроки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета The Guardian писала, что Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад».