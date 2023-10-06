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Боррель заявил, что 2030 год не рассматривается как точный срок расширения ЕС

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что названный ранее главой Евросовета Шарлем Мишелем 2030 год для расширения ЕС не рассматривается в качестве точного срока, а скорее служит ориентиром.
Боррель заявил, что 2030 год не рассматривается как точный срок расширения ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом еврочиновник сказал перед началом неформального саммита объединения в испанской Гранаде.

Боррель назвал 2030 год «политическим ориентиром» для расширения ЕС.

«Цель назначения даты — мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение… Но это не означает точные сроки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее газета The Guardian писала, что Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад».

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