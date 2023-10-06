Боррель заявил, что 2030 год не рассматривается как точный срок расширения ЕС
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Об этом еврочиновник сказал перед началом неформального саммита объединения в испанской Гранаде.
Боррель назвал 2030 год «политическим ориентиром» для расширения ЕС.
«Цель назначения даты — мобилизовать политическую энергию для того, чтобы начать движение… Но это не означает точные сроки», — цитирует его РИА Новости.
Ранее газета The Guardian писала, что Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад».