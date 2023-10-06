Мэр Нью-Йорка заявил об отсутствии мест для мигрантов в городе
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Как сообщает Associated Press, соответствующее заявление он сделал после выступления в конгрессе мексиканского штата Пуэбла.
Мэр города заявил о нежелании размещать людей в убежищах, так как власть не хотят «давать им ложную надежду на трудоустройство»
«В Нью-Йорке больше нет места. Наши сердца бесконечны, но наши ресурсы — нет», — сказал Адамс.
По его словам, в Нью-Йорке проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла. Он отметил, что в 2022 году городу пришлось принять ещё более 120 тыс. просителей убежища.
Ранее губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер обратился к президенту США Джо Байдену с призывом о помощи из-за наплыва мигрантов.