Мэр Нью-Йорка заявил об отсутствии мест для мигрантов в городе

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов.

Как сообщает Associated Press, соответствующее заявление он сделал после выступления в конгрессе мексиканского штата Пуэбла.

Мэр города заявил о нежелании размещать людей в убежищах, так как власть не хотят «давать им ложную надежду на трудоустройство»

«В Нью-Йорке больше нет места. Наши сердца бесконечны, но наши ресурсы — нет», — сказал Адамс.

По его словам, в Нью-Йорке проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла. Он отметил, что в 2022 году городу пришлось принять ещё более 120 тыс. просителей убежища.

Ранее губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер обратился к президенту США Джо Байдену с призывом о помощи из-за наплыва мигрантов.