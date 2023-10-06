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МИД опроверг заявления о том, что действия России влияют на цены на зерно

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Заявления о том, что цены на зерновом рынке растут из-за действий России, не соответствуют действительности.
МИД опроверг заявления о том, что действия России влияют на цены на зерно
  • РИА Новости

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Как передаёт ТАСС, он заявил, что в настоящее время о росте цен перестали говорить, поскольку цены на зерновом рынке не растут.

По словам Вершинина, это значит, что все утверждения о том, что цены на зерновом рынке растут из-за действий России, не соответствуют действительности.

В августе глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что напряжённость в Черноморском регионе будет влиять на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти и повлияют на продовольственную инфляцию в Европе.

Он уточнил, что Россию данная ситуация не затронет.

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