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Минсельхоз России: продовольственная инфляция в Европе усилится из-за цен на зерно

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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в ходе беседы с журналистами заявил, что напряжённость в Черноморском регионе будет влиять на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти и повлияют на продовольственную инфляцию в Европе. Однако он отметил, что Россию данная ситуация не затронет.
Минсельхоз России: продовольственная инфляция в Европе усилится из-за цен на зерно
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что продовольственная инфляция в России пока остаётся незначительной, а правительство обладает инструментами, чтобы сдерживать её.

Он также привёл в качестве примера таких инструментов таможенно-тарифное регулирование, механизм интервенционного зернового фонда и точечную поддержку отдельных подотраслей.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Россия осталась в топ-5 рейтинга Всемирного Банка из-за диверсифицированной экономики.

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