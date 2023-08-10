Минсельхоз России: продовольственная инфляция в Европе усилится из-за цен на зерно
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Об этом сообщает РИА Новости.
Патрушев подчеркнул, что продовольственная инфляция в России пока остаётся незначительной, а правительство обладает инструментами, чтобы сдерживать её.
Он также привёл в качестве примера таких инструментов таможенно-тарифное регулирование, механизм интервенционного зернового фонда и точечную поддержку отдельных подотраслей.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что Россия осталась в топ-5 рейтинга Всемирного Банка из-за диверсифицированной экономики.