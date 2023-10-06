Узнать больше

Грушко: у России есть военно-технические возможности для противостояния НАТО

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил о наличии у России военно-технических возможностей для противостояния НАТО.
Грушко: у России есть военно-технические возможности для противостояния НАТО
  • РИА Новости

«Мы будем укреплять своё северо-западное направление, и у нас есть все возможности — и военно-технические, и другие — для того, чтобы надёжно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить