Грушко: у России есть военно-технические возможности для противостояния НАТО

Замглавы российского МИД Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил о наличии у России военно-технических возможностей для противостояния НАТО.

«Мы будем укреплять своё северо-западное направление, и у нас есть все возможности — и военно-технические, и другие — для того, чтобы надёжно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.