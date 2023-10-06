Грушко: у России есть военно-технические возможности для противостояния НАТО
- РИА Новости
«Мы будем укреплять своё северо-западное направление, и у нас есть все возможности — и военно-технические, и другие — для того, чтобы надёжно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.