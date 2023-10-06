Канадец отказался жать руку премьеру Трюдо и раскритиковал за помощь Украине 

Житель Канады отказался жать руку премьер-министру страны Джастину Трюдо и раскритиковал его за помощь Украине.

Видео с этим инцидентом появилось в соцсети X (бывший Twitter).

На видео показано, что Трюдо, вышедший поприветствовать граждан, пожал руки паре человек. При этом третий гражданин, к которому подошёл Трюдо, отказался жать ему руку. Он отметил, что премьер Канады «потерял страну», а также раскритиковал его за взимание углеродного налога с людей и заявил, что Трюдо финансирует Украину за счёт общественных средств.

«Вы посылаете их Украине, да? Вы посылаете их парню, который убивает свою собственную страну», — сказал мужчина.

При этом Трюдо в ответ назвал такие обвинения российской пропагандой и заявил, что мужчина знает «много фейков из России». После этого канадский премьер ушёл, а канадец ему вслед прокричал, что это сам Трюдо распространяет фейки и «всё зацензурировал».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трюдо смотрится жалко и позорно в своих попытках оправдаться за чествование украинского нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте.