Reuters: Швеция назвала членство в НАТО условием передачи истребителей ВСУ
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Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Минобороны Швеции Пола Юнсона.
Отмечается, что Юнсон в ходе пресс-конференции поручил правительству рассмотреть вопрос возможной поставки ВСУ самолётов Gripen.
«Однако он также повторил, что Швеции по соображениям внутренней безопасности необходимо будет стать членом НАТО, прежде чем она сможет потенциально выделить какие-либо истребители», — говорится в публикации.
Ранее Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $200 млн.