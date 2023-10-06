Узнать больше

Reuters: Швеция назвала членство в НАТО условием передачи истребителей ВСУ

Короткая ссылка
Шведские власти заявили, что Швеции необходимо стать членом Североатлантического альянса, прежде чем передавать свои истребители кому-либо, включая Вооружённые силы Украины.
Reuters: Швеция назвала членство в НАТО условием передачи истребителей ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Минобороны Швеции Пола Юнсона.

Отмечается, что Юнсон в ходе пресс-конференции поручил правительству рассмотреть вопрос возможной поставки ВСУ самолётов Gripen.

«Однако он также повторил, что Швеции по соображениям внутренней безопасности необходимо будет стать членом НАТО, прежде чем она сможет потенциально выделить какие-либо истребители», — говорится в публикации.

Ранее Швеция объявила о пакете военной помощи Украине на $200 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить