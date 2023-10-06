Депутат АдГ: на представителей партии нападают в ходе избирательной кампании
- РИА Новости
По словам собеседника RT, многим представителям партии поступают различные угрозы.
«Те, кто боится потерять своё влияние, сейчас, конечно, очень нервничают — и ужесточают борьбу против АдГ. Это борьба, основанная на методах, которые на самом деле не должны быть частью демократического соперничества, — принуждении, уничтожении, клевете», — подчеркнул Ротфус.
Ранее председателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла госпитализировали после «инцидента» в Баварии.