Депутат АдГ: на представителей партии нападают в ходе избирательной кампании

Зампредседателя баварского отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус в беседе с RT заявил, что из-за растущего влияния АдГ в Германии на её представителей в ходе избирательной кампании нападают, а её предвыборные плакаты портят.

По словам собеседника RT, многим представителям партии поступают различные угрозы.

«Те, кто боится потерять своё влияние, сейчас, конечно, очень нервничают — и ужесточают борьбу против АдГ. Это борьба, основанная на методах, которые на самом деле не должны быть частью демократического соперничества, — принуждении, уничтожении, клевете», — подчеркнул Ротфус.

Ранее председателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла госпитализировали после «инцидента» в Баварии.