Узнать больше

Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому лидеру Башару Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе.
Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей», — говорится в телеграмме. 

Путин выразил надежду на то, что организаторы теракта понесут заслуженное наказание за совершённое преступление.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — добавляется в заявлении.

Согласно последним данным, число жертв атаки на военное училище в Хомсе возросло до 89.

5 октября Министерство обороны Сирии заявило об атаке начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс во время выпускной церемонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить