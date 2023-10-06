Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому лидеру Башару Асаду в связи с атакой на военное училище в Хомсе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей», — говорится в телеграмме.

Путин выразил надежду на то, что организаторы теракта понесут заслуженное наказание за совершённое преступление.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — добавляется в заявлении.

Согласно последним данным, число жертв атаки на военное училище в Хомсе возросло до 89.

5 октября Министерство обороны Сирии заявило об атаке начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс во время выпускной церемонии.