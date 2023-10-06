Politico: встреча лидеров Европы на саммите в Испании провалилась

Встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества в испанской Гранаде провалилась, несмотря на большие ожидания.

Об этом пишет газета Politico.

«Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом», — говорится в публикации.

Как отмечается в статье, участникам саммита не удалось добиться прогресса в урегулировании конфликтов в мире, включая ситуацию в Нагорном Карабахе, а также разногласия на Балканах.

Ранее стало известно, что в Гранаде Владимир Зеленский также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.