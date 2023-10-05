Вучич поговорил с Зеленским на саммите в Испании
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Об этом говорится в публикации сербского государственного информагентства «Танюг».
Отмечается, что сербский президент опубликовал в своей социальной сети фотографию с Зеленским. Стороны встретились перед началом саммита.
«Короткий и открытый разговор с президентом Зеленским по всем важным вопросам», — подписал Вучич.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет компенсировать помощь Украине, предоставляемую США.