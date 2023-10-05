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Вучич поговорил с Зеленским на саммите в Испании

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Сербский лидер Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политсообщества (ЕПС), который проходит в испанской Гранаде.
Вучич поговорил с Зеленским на саммите в Испании
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом говорится в публикации сербского государственного информагентства «Танюг».

Отмечается, что сербский президент опубликовал в своей социальной сети фотографию с Зеленским. Стороны встретились перед началом саммита.

«Короткий и открытый разговор с президентом Зеленским по всем важным вопросам», — подписал Вучич.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет компенсировать помощь Украине, предоставляемую США.

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