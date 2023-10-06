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Журналист Важеха: принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы

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Польский журналист Лукаш Важеха заявил, что принятие Украины в состав Евросоюза приведёт к крайне отрицательным последствиям для самого ЕС.

Об этом он написал в соцсети X.

«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам», — сказал Важеха. 

При этом, по его словам, в Польше «не было и намёка» на дискуссии на эту тему.

Журналист добавил, что в случае принятия Украины в ЕС полякам придётся платить «гигантские» суммы денег и терять средства из-за прямой конкуренции с Киевом.

Ранее в Европарламенте заявили об истощении бюджета ЕС из-за Украины.

Также президент России Владимир Путин, говоря о планах присоединения Украины к Евросоюзу, отметил, что если в ЕС готовы принять к себе украинскую экономику, то флаг им в руки.

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