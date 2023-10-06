Журналист Важеха: принятие Украины в ЕС станет самоубийством для Европы
Об этом он написал в соцсети X.
«Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам», — сказал Важеха.
При этом, по его словам, в Польше «не было и намёка» на дискуссии на эту тему.
Журналист добавил, что в случае принятия Украины в ЕС полякам придётся платить «гигантские» суммы денег и терять средства из-за прямой конкуренции с Киевом.
Ранее в Европарламенте заявили об истощении бюджета ЕС из-за Украины.
Также президент России Владимир Путин, говоря о планах присоединения Украины к Евросоюзу, отметил, что если в ЕС готовы принять к себе украинскую экономику, то флаг им в руки.