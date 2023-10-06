Политик Филиппо: избрание Трампа спикером палаты представителей ударит по Зеленскому
Об этом он написал в соцсети X.
По словам Филиппо, в последние дни наблюдается настоящая «трампистская революция».
«Захват палаты представителей, борьба с глубинным государством... отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!» — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что может временно стать спикером палаты представителей.
Также в Пентагоне отметили, что США пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей.