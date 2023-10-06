Политик Филиппо: избрание Трампа спикером палаты представителей ударит по Зеленскому

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что возможное избрание экс-президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей станет ударом для Владимира Зеленского.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Филиппо, в последние дни наблюдается настоящая «трампистская революция».

«Захват палаты представителей, борьба с глубинным государством... отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!» — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что может временно стать спикером палаты представителей.

Также в Пентагоне отметили, что США пока не планируют выделять деньги на Украину из других статей.