Трамп заявил, что может временно стать спикером палаты представителей

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может занять пост спикера палаты представителей конгресса США на непродолжительный срок.

Об этом информирует Fox News. По словам Трампа, таким образом он может стать «объединителем», пока республиканцы не сплотятся вокруг нового спикера. Ранее Трамп заявил о нежелании становиться спикером палаты представителей.