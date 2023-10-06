МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Карабах.

Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

«Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что опубликованный по «итогам» визита пресс-релиз носит предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах.

Ранее миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет.

Также сообщалось, что Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН.