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МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху

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МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по итогам визита в Карабах.

Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

«Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что опубликованный по «итогам» визита пресс-релиз носит предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах.

Ранее миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет.

Также сообщалось, что Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН.

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