МИД Армении выразил разочарование заявлением делегации ООН по Карабаху
Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.
«Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что опубликованный по «итогам» визита пресс-релиз носит предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах.
Ранее миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет.
Также сообщалось, что Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН.