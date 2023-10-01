Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
- AP
Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Отмечается, что делегация проехала через Агдам и двинулась в направлении Аскеран-Ханкенди.
В последний раз миссия ООН посещала регион около 30 лет назад, уточняется в материале.
26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Азербайджана.
29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе.