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Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет

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Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации и потребностями местного населения, прибыла в Нагорный Карабах.
Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Отмечается, что делегация проехала через Агдам и двинулась в направлении Аскеран-Ханкенди.

В последний раз миссия ООН посещала регион около 30 лет назад, уточняется в материале.

26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любая наблюдательная миссия в Нагорном Карабахе может быть там лишь с согласия Азербайджана.

29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

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