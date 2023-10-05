Швейцария может платить беженцам с Украины до $4400 за возвращение на родину

Власти Швейцарии готовы платить беженцам с Украины до $4400, чтобы они возвращались на родину, пишет издание SwissInfo со ссылкой на отчёт швейцарского правительства.

Как пишет издание, швейцарские власти пришли к выводу, что стране будет дешевле поощрять беженцев добровольно выезжать за пределы страны, чем оплачивать им пособия.

Именно поэтому правительство Швейцарии готово рассмотреть финансовую помощь на возвращение на родину, которая варьируется от 1000 до 4000 швейцарских франков (от $1090 до $4355) на человека.

Ранее стало известно, что жители Словакии опасаются наплыва мигрантов в страну и демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.