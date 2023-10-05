Путин: важно спокойно изучить вопрос возможности вхождения Алжира в БРИКС
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Алжир — наш друг, безусловно. Традиционный друг в арабском мире, на севере Африки. Мы считаем, что это (вхождение в БРИКС. — RT) пошло бы на пользу организации. Но мы, безусловно, должны проработать эти вопросы со всеми нашими друзьями в рамках БРИКС, в контакте с самим алжирским руководством, сделать это спокойно, не создавая для организации проблем, а создавая только дополнительные пути для общего развития», — отметил он.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.