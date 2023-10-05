Президент Литвы: помощь ЕС позволит увеличить транзит украинского зерна

Поддержка Киева со стороны ЕС будет способствовать росту объёмов вывоза украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы готовы к обсуждению с Еврокомиссией конкретных финансовых инструментов, которые позволили бы увеличить потенциал транспортного сектора Литвы и нашего порта в целях наращивания объёмов перевозки украинского зерна», — цитирует его ТАСС.

Ранее Науседа заявил о необходимости создать маршруты, по которым украинское зерно будет транспортироваться в порты стран Балтии.