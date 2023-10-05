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Президент Литвы: помощь ЕС позволит увеличить транзит украинского зерна

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Поддержка Киева со стороны ЕС будет способствовать росту объёмов вывоза украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт.
Президент Литвы: помощь ЕС позволит увеличить транзит украинского зерна
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы готовы к обсуждению с Еврокомиссией конкретных финансовых инструментов, которые позволили бы увеличить потенциал транспортного сектора Литвы и нашего порта в целях наращивания объёмов перевозки украинского зерна», — цитирует его ТАСС.

Ранее Науседа заявил о необходимости создать маршруты, по которым украинское зерно будет транспортироваться в порты стран Балтии.

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