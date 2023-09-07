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Президент Литвы призвал создать маршруты для украинского зерна в порты Балтии

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости создать маршруты, по которым украинское зерно будет транспортироваться в порты стран Балтии.
Президент Литвы призвал создать маршруты для украинского зерна в порты Балтии
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Об этом литовский лидер сказал на форуме Инициативы трёх морей.

«Мы должны создать приоритетные маршруты для транспортировки украинского зерна в порты стран Балтии», — приводит его слова Sputnik Литва.

По словам Науседы, порт Клайпеда может принимать до 15 млн т зерна ежегодно.

Ранее украинский министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина начала экспортировать своё зерно через хорватские порты.

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