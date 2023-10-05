Польский министр: Варшава ждёт подтверждения отзыва жалобы Киева из ВТО

Польские власти ожидают подтверждения отзыва жалобы Украины из Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в своей социальной сети Х (Twitter).

По его словам, до Варшавы доходит информация прессы, что, по данным заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качки, Киев приостановил свою жалобу против Венгрии, Словакии и Польши.

«Мы ждём подтверждения этой информации», — говорится в сообщении.

27 сентября Качка заявил, что Украина отзовёт иски в ВТО против трёх европейских стран только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна в будущем.