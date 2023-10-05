Узнать больше

Польский министр: Варшава ждёт подтверждения отзыва жалобы Киева из ВТО

Короткая ссылка
Польские власти ожидают подтверждения отзыва жалобы Украины из Всемирной торговой организации (ВТО).
Польский министр: Варшава ждёт подтверждения отзыва жалобы Киева из ВТО
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Роберт Телюс в своей социальной сети Х (Twitter).

По его словам, до Варшавы доходит информация прессы, что, по данным заместителя министра экономики и торговли Украины Тараса Качки, Киев приостановил свою жалобу против Венгрии, Словакии и Польши.

«Мы ждём подтверждения этой информации», — говорится в сообщении.

27 сентября Качка заявил, что Украина отзовёт иски в ВТО против трёх европейских стран только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить