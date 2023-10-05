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Путин заявил, что глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений

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Президент России Владимир Путин заявил, что глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений.
Путин заявил, что глобальные проблемы человечества требуют коллективных решений
  • globallookpress.com
  • © President Of Russia/Keystone Press Agency

Соответствующее заявление он сделал на заседании клуба «Валдай».

«В начале XXI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной, разрушительной военно-идеологической конфронтации прошлого столетия... убедились, что глобальные проблемы человечества требуют... поиска коллективных решений, а эгоизм, самомнение, пренебрежение реальными вызовами неизбежно будет заводить нас в тупик», — заявил Путин.

По его словам, это должно было стать всем очевидным, но оказалось, что это, к сожалению, не всем стало понятно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо.

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