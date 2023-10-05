Посольство: слова МО Нидерландов подтвердили первостепенность борьбы с Россией
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Ранее Оллонгрен заявила, что предоставление помощи Украине в конфликте с Россией стало самым доступным способом сдерживания «российской угрозы».
Как отметили в российском посольстве, эти слова подтверждают, что западная помощь не нацелена на достижение «европейских ценностей» или на «помощь народу Украины».
«Речь всегда шла о борьбе с Россией. Гибель сотен тысяч людей — это просто «дешёвый способ» для голландских чиновников обеспечить свою безопасность», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал партнёров продолжать отправлять вооружения на Украину.