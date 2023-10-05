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Посольство: слова МО Нидерландов подтвердили первостепенность борьбы с Россией

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В российском посольстве в Гааге прокомментировали слова главы Министерства обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что помощь Киеву является дешёвым способом борьбы с Россией.
Посольство: слова МО Нидерландов подтвердили первостепенность борьбы с Россией
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Ранее Оллонгрен заявила, что предоставление помощи Украине в конфликте с Россией стало самым доступным способом сдерживания «российской угрозы».

Как отметили в российском посольстве, эти слова подтверждают, что западная помощь не нацелена на достижение «европейских ценностей» или на «помощь народу Украины».

«Речь всегда шла о борьбе с Россией. Гибель сотен тысяч людей — это просто «дешёвый способ» для голландских чиновников обеспечить свою безопасность», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал партнёров продолжать отправлять вооружения на Украину.

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