Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что просьбы Владимира Зеленского о финансировании Украины позорны.

Об этом он написал в соцсети X.

Макгрегор отметил, что Зеленский отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть, и назвал такое поведение отвратительным.

«Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги», — говорится в сообщении.

Также Макгрегор отметил, что Киев не даёт военным сгруппироваться из-за страха мятежа.

Кроме того, по его словам, Россия подготовила сотни соединений для наступления.