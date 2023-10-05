Полковник Макгрегор назвал слова Зеленского о финансировании Киева позором
Об этом он написал в соцсети X.
Макгрегор отметил, что Зеленский отправил десятки тысяч своих соотечественников на смерть, и назвал такое поведение отвратительным.
«Каждые несколько минут он открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США, и у нас нет возможности отследить, куда уходят наши деньги», — говорится в сообщении.
Также Макгрегор отметил, что Киев не даёт военным сгруппироваться из-за страха мятежа.
Кроме того, по его словам, Россия подготовила сотни соединений для наступления.