Командование украинской армии боится мятежа среди военнослужащих, поэтому не даёт им возможности собираться в большие группы.

Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они (руководство ВСУ. — RT) сокращают группы военных до трёх-четырёх человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовывать бунт», — отметил он.

Макгрегор назвал главной причиной происходящего недоверие бойцов ВСУ по отношению к командованию, которое посылает их «в мясорубку».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер посоветовал Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и убежать с Украины.