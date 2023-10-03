Узнать больше

Полковник Макгрегор: Киев не даёт военным сгруппироваться из-за страха мятежа

Короткая ссылка
Командование украинской армии боится мятежа среди военнослужащих, поэтому не даёт им возможности собираться в большие группы.
Полковник Макгрегор: Киев не даёт военным сгруппироваться из-за страха мятежа
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они (руководство ВСУ. — RT) сокращают группы военных до трёх-четырёх человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовывать бунт», — отметил он.

Макгрегор назвал главной причиной происходящего недоверие бойцов ВСУ по отношению к командованию, которое посылает их «в мясорубку».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер посоветовал Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и убежать с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить