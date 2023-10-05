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Офис генерал-губернатора Канады извинился за награждение эсэсовца Саварина

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Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принёс извинения за представление в 1987 году бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина к высшей государственной награде, Ордену Канады.

Об этом, как информирует CTV News, заявил представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре.

«Мы с глубоким сожалением признаём, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году», — говорится в публикации.

Кроме того, Сантерре принёс «искренние извинения» гражданам Канады «за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение».

Ранее сообщалось, что власти Канады «покопаются в архивах» комиссии Жюля Дешене, которая в 1986—1987 годах провела расследование в отношении подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны.

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