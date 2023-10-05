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Экс-разведчик Риттер: в политическом кризисе в США виноват вовсе не Путин

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что в политическом расколе в США виноват не российский лидер Владимир Путин и проведение СВО, а успех российского подхода к внешней политике.

Риттер отметил, что Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем рациональный подход.

«Если вы услышите, что кто-то винит Путина, то можете считать, что этот человек не знает про Россию вообще ничего», — цитирует экс-разведчика РИА Новости.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в приоритете у правительства США должно быть в первую очередь решение проблем собственной страны, а не поддержка Украины.

Также политолог-американист Дмитрий Дробницкий спрогнозировал в беседе с RT, как отставка республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США отразится на поддержке Украины.

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