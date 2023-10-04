Американист Дробницкий: позиция безусловной поддержки Киева уже распадается

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий спрогнозировал в беседе с RT, как отставка республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США отразится на поддержке Украины.

«Надо понимать, что хоть и на полтора месяца, но отказ от финансирования большого байденовского пакета в $24 млрд — уже удар по политике поддержки Украины «столько, сколько потребуется». Появился целый ряд республиканцев в сенате и палате представителей с жёсткой позицией. Я думаю, что помощь Украине так или иначе выделят, потребуют аудитов, создадут особую группу, но это всё-таки уже начало эрозии. Уже видно, что позиция безусловной поддержки Киева даже на уровне конгресса уже распадается», — подчеркнул собеседник RT.

Аналитик пояснил, что 2024 год, финансовая часть которого началась 1 октября, — это год выборов.

«И выборов в конгресс, и выборов президента. И Украина, конечно, стала предвыборным вопросом. Я думаю, республиканцы попробуют скармливать эту помощь по чайной ложечке в обмен на какие-то уступки и на железный аудит. В этом смысле если истеблишменту хочется продолжать финансировать Украину хоть на какое-то время, то им надо будет что-то делать с Байденом. Потому что связка «Украина — это Байден, а Байден — коррупционер» действует на 100%. И это уже не какая-то группа бунтовщиков в палате представителей, это прямо вся Республиканская партия конгресса», — заключил Дробницкий.

Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Маккарти.

Позже сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США.