По Будапештскому меморандуму Россия не обязана признавать переворот на Украине и её отказ от нейтрального статуса, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации России Константин Воронцов.

«В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентом пакетных договорённостей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что Россия неукоснительно соблюдала подписанные документы.

По его словам, договорённости 1994 года были подорваны курсом США на расширение НАТО.

«Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и её отказ от нейтрального статуса», — добавил дипломат.

В мае бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе считал, что конфликт на Украине является «лишь вопросом времени».