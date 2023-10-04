Узнать больше

МИД: утверждения о нарушении Россией Будапештского меморандума безосновательны

Короткая ссылка
По Будапештскому меморандуму Россия не обязана признавать переворот на Украине и её отказ от нейтрального статуса, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации России Константин Воронцов.
МИД: утверждения о нарушении Россией Будапештского меморандума безосновательны
  • РИА Новости

«В связи с безосновательными утверждениями о нарушении Россией Будапештского меморандума мы хотели бы напомнить, что меморандум является компонентом пакетных договорённостей, которые в форме политической декларации в равной степени налагали обязательства на всех участников», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что Россия неукоснительно соблюдала подписанные документы.

По его словам, договорённости 1994 года были подорваны курсом США на расширение НАТО.

«Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и её отказ от нейтрального статуса», — добавил дипломат.

В мае бывший президент США Билл Клинтон заявил, что уже в 2011 году после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе считал, что конфликт на Украине является «лишь вопросом времени».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить