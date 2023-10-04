Bloomberg: ФРГ передаст ВСУ дополнительные системы ПВО для защиты экспорта зерна

Власти Германии намерены поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны с целью защиты экспорта украинского зерна.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Берлин передаст Киеву дополнительную систему ПВО IRIS-T, а также более десятка зенитных самоходных установок Gepard.

Ожидается, что оружие будет поставлено на Украину до конца текущего года.

Оно будет обеспечивать прикрытие грузов, которые отправляются с Украины в Румынию.

3 октября в Берлине прошёл протест против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение в Германии досрочных выборов.