Bloomberg: ФРГ передаст ВСУ дополнительные системы ПВО для защиты экспорта зерна
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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Берлин передаст Киеву дополнительную систему ПВО IRIS-T, а также более десятка зенитных самоходных установок Gepard.
Ожидается, что оружие будет поставлено на Украину до конца текущего года.
Оно будет обеспечивать прикрытие грузов, которые отправляются с Украины в Румынию.
3 октября в Берлине прошёл протест против поставок оружия на Украину, за отставку правительства и проведение в Германии досрочных выборов.