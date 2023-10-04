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Bild: Германия не планирует в обозримом будущем поставлять Украине ракеты Taurus

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Правительство Германии не планирует в обозримом будущем поставлять Украине «остро востребованные» украинской армией крылатые ракеты Taurus, сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине и в Киеве.
Bild: Германия не планирует в обозримом будущем поставлять Украине ракеты Taurus
  • Gettyimages.ru

«Германия ещё не направила Киеву формальный отказ на запрос, но внутри страны власти дали понять, что ракеты Taurus в настоящее время поставляться не будут», — пишет газета.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее выступила за поставку Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, а также заявила о праве Киева использовать это оружие для ударов по территории России.

Как отмечал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, западные страны толкают Россию к третьей мировой войне.

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