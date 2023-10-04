Президент Чехии призвал Европарламент не поддаваться усталости от Украины

Президент Чехии Петр Павел во время выступления перед депутатами Европарламента призвал их не поддаваться усталости от конфликта на Украине.

«Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны. Я твёрдо верю, что на Украину вернётся мир. И надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время. Но надежда — это не стратегия», — сказал чешский политик, слова которого приводит РИА Новости.

Павел призвал европейских парламентариев добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине «необходимые условия для её дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания».

В сентябре он призвал давать сдержанные оценки ситуации вокруг контрнаступления Вооружённых сил Украины.