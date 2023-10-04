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Президент Чехии призвал Европарламент не поддаваться усталости от Украины

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Президент Чехии Петр Павел во время выступления перед депутатами Европарламента призвал их не поддаваться усталости от конфликта на Украине.
Президент Чехии призвал Европарламент не поддаваться усталости от Украины
  • Gettyimages.ru

«Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны. Я твёрдо верю, что на Украину вернётся мир. И надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время. Но надежда — это не стратегия», — сказал чешский политик, слова которого приводит РИА Новости.

Павел призвал европейских парламентариев добиваться такого устройства, которое обеспечит Украине «необходимые условия для её дальнейшего существования в условиях прочного мира и процветания». 

В сентябре он призвал давать сдержанные оценки ситуации вокруг контрнаступления Вооружённых сил Украины.

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