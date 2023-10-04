МИД: Россия встревожена планами США по развёртыванию вооружений

Россия встревожена потенциальной эскалацией в связи с реализацией планов США по развёртыванию вооружений, ранее запрещённых ДРСМД, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.

«Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США планов по развёртыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору РСМД», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что Запад продолжает повышение ставок и балансирует на грани прямого конфликта ядерных держав.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Соединённые Штаты начали отработку действий по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).