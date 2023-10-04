Узнать больше

МИД: Россия встревожена планами США по развёртыванию вооружений

Короткая ссылка
Россия встревожена потенциальной эскалацией в связи с реализацией планов США по развёртыванию вооружений, ранее запрещённых ДРСМД, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
МИД: Россия встревожена планами США по развёртыванию вооружений
  • РИА Новости

«Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США планов по развёртыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору РСМД», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Он отметил, что Запад продолжает повышение ставок и балансирует на грани прямого конфликта ядерных держав.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Соединённые Штаты начали отработку действий по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить