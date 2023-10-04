Telegraph: Байден довёл США до состояния катастрофы
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Об этом газете The Telegraph заявил колумнист Ли Коэн.
«Сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при Джо Байдене», — пишет он.
В частности, Коэн отметил положение дел в энергетике и ситуацию на границе.
Ранее губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер обратился к Байдену с призывом о помощи из-за наплыва мигрантов. В соответствующем письме на имя американского лидера также содержится критика действующей миграционной политики федеральных властей.