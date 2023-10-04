Узнать больше

Telegraph: Байден довёл США до состояния катастрофы

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден привёл страну в состояние катастрофы.
Telegraph: Байден довёл США до состояния катастрофы
  • Gettyimages.ru

Об этом газете The Telegraph заявил колумнист Ли Коэн.

«Сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при Джо Байдене», — пишет он.

В частности, Коэн отметил положение дел в энергетике и ситуацию на границе.

Ранее губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер обратился к Байдену с призывом о помощи из-за наплыва мигрантов. В соответствующем письме на имя американского лидера также содержится критика действующей миграционной политики федеральных властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить