Telegraph: Байден довёл США до состояния катастрофы

Президент США Джо Байден привёл страну в состояние катастрофы.

Об этом газете The Telegraph заявил колумнист Ли Коэн.

«Сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при Джо Байдене», — пишет он.

В частности, Коэн отметил положение дел в энергетике и ситуацию на границе.

Ранее губернатор американского штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер обратился к Байдену с призывом о помощи из-за наплыва мигрантов. В соответствующем письме на имя американского лидера также содержится критика действующей миграционной политики федеральных властей.