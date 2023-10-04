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Посольство России в Анкаре не получало угроз после попытки теракта в городе

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Посольство России в Турции не получало угроз после попытки теракта в Анкаре, сообщает диппредставительство.
Посольство России в Анкаре не получало угроз после попытки теракта в городе
  • Gettyimages.ru

«К нам угрозы не поступали», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что меры безопасности усилены по всей стране.

Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары.

Один из злоумышленников был опознан и идентифицирован как член Рабочей партии Курдистана, запрещённой в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта в центре Анкары «последними вздохами террористов».

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