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Yeni Şafak: один из исполнителей теракта в Анкаре был членом РПК

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Один из тех, кто предпринял попытку совершить теракт в центре турецкой столицы Анкары, опознан и идентифицирован как член Рабочей партии Курдистана, запрещённой в стране.

Об этом говорится в публикации газеты Yeni Şafak со ссылкой на МВД Турции.

По информации издания, работы по идентификации другого террориста продолжаются. По поводу состояния полицейских сообщается, что медики оказывают помощь пострадавшим.

Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта «последними вздохами террористов».

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