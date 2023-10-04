В Черногории признали, что отдаление от России «убило» 20% туристического рынка

Черногория «убила» 20% своего туристического рынка, отказавшись от нормальных отношений с Россией, заявил премьер-министр республики Дритан Абазович во время форума безопасности в Варшаве.

«Мы присоединяемся к каждому пакету санкций против России, сразу после начала войны мы свели наши политические отношения к нулю. Мы «убили» 20% нашего туристического рынка при том условии, что мы живём за счёт туризма, 25% нашего ВВП обеспечивается благодаря туризму и 75% — путём прямых поступлений. Мы «убили» наш крупнейший рынок, так как мы не смотрим на это как на вопрос экономики и денег», — цитирует его ТАСС.

Абазович заявил, что Черногория готова к тому, чтобы искать другие рынки и «выживать как-нибудь».

В посольстве России в Эфиопии ранее заявили, что российские туристы стали чаще посещать эту страну.