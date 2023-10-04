Узнать больше

В Черногории признали, что отдаление от России «убило» 20% туристического рынка

Короткая ссылка
Черногория «убила» 20% своего туристического рынка, отказавшись от нормальных отношений с Россией, заявил премьер-министр республики Дритан Абазович во время форума безопасности в Варшаве.
В Черногории признали, что отдаление от России «убило» 20% туристического рынка
  • РИА Новости

«Мы присоединяемся к каждому пакету санкций против России, сразу после начала войны мы свели наши политические отношения к нулю. Мы «убили» 20% нашего туристического рынка при том условии, что мы живём за счёт туризма, 25% нашего ВВП обеспечивается благодаря туризму и 75% — путём прямых поступлений. Мы «убили» наш крупнейший рынок, так как мы не смотрим на это как на вопрос экономики и денег», — цитирует его ТАСС.

Абазович заявил, что Черногория готова к тому, чтобы искать другие рынки и «выживать как-нибудь».

В посольстве России в Эфиопии ранее заявили, что российские туристы стали чаще посещать эту страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить