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В посольстве России рассказали о росте турпотока в Эфиопию

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В посольстве России в Эфиопии заявили, что российские туристы стали чаще посещать эту страну.
В посольстве России рассказали о росте турпотока в Эфиопию
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Holt

Об этом сообщает газета «Известия».

«С удовлетворением отмечаем наметившуюся в последнее время положительную динамику роста посещений эфиопскими гражданами России. Наблюдаем также относительное увеличение потока российских туристов в Эфиопию», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в посольстве, во многом это связано с тем, что в 2023 году Эфиопия заметно упростила порядок оформления турвиз для россиян.

Ранее директор по маркетингу интернет-магазина туров «Traveleta.ru» Олег Козырев в беседе с URA.RU рассказал, что больше половины туристов из Челябинска в 2023 году выбрали местом для отдыха Турцию.

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