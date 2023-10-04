Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение сирийцу в подготовке теракта в Швеции
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в заявлении прокуратуры.
«Прокуратура Гамбурга... предъявила обвинения двум братьям сирийцам 29 и 24 лет в Высший земельный суд Гамбурга», — приводит заявление РИА Новости.
По данным прокуратуры, старший из братьев планировал теракт с большим количеством жертв в Швеции весной.
Ранее иммигранту из Ирака Салвану Момике, который несколько раз проводил скандальные акции с сожжением Корана, разрешили провести новое собрание в Швеции.