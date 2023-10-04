Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение сирийцу в подготовке теракта в Швеции

Прокуратура немецкого Гамбурга предъявила обвинения в терроризме двум братьям из Сирии, один из которых подозревается в подготовке теракта в Швеции в ответ на сожжение Корана.

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Об этом говорится в заявлении прокуратуры. «Прокуратура Гамбурга... предъявила обвинения двум братьям сирийцам 29 и 24 лет в Высший земельный суд Гамбурга», — приводит заявление РИА Новости. По данным прокуратуры, старший из братьев планировал теракт с большим количеством жертв в Швеции весной. Ранее иммигранту из Ирака Салвану Момике, который несколько раз проводил скандальные акции с сожжением Корана, разрешили провести новое собрание в Швеции.