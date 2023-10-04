Узнать больше

МИД Польши: Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение о вступлении в ЕС

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью The Financial Times заявил, что Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.
МИД Польши: Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение о вступлении в ЕС
  • Gettyimages.ru

Мулярчик также обвинил Германию в разжигании вражды между Польшей и Украиной. 

По его словам, украинские и германские власти могли достигнуть «скрытой договорённости» о том, что Киев «получит возможность ускоренного вступления» в Евросоюз в случае смены правительства Польши.

Замглавы МИД добавил, что «тесное сотрудничество» Польши и Украины после начала российской спецоперации стало «опасным для немецкого господства» в Европе.

Ранее Мулярчик заявил, что власти Евросоюза и Германии предпринимают попытки создания трудностей для властей республики перед выборами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить