МИД Польши: Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение о вступлении в ЕС
- Gettyimages.ru
Мулярчик также обвинил Германию в разжигании вражды между Польшей и Украиной.
По его словам, украинские и германские власти могли достигнуть «скрытой договорённости» о том, что Киев «получит возможность ускоренного вступления» в Евросоюз в случае смены правительства Польши.
Замглавы МИД добавил, что «тесное сотрудничество» Польши и Украины после начала российской спецоперации стало «опасным для немецкого господства» в Европе.
Ранее Мулярчик заявил, что власти Евросоюза и Германии предпринимают попытки создания трудностей для властей республики перед выборами.