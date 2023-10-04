МИД Польши: Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение о вступлении в ЕС

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью The Financial Times заявил, что Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

Мулярчик также обвинил Германию в разжигании вражды между Польшей и Украиной.

По его словам, украинские и германские власти могли достигнуть «скрытой договорённости» о том, что Киев «получит возможность ускоренного вступления» в Евросоюз в случае смены правительства Польши.

Замглавы МИД добавил, что «тесное сотрудничество» Польши и Украины после начала российской спецоперации стало «опасным для немецкого господства» в Европе.

Ранее Мулярчик заявил, что власти Евросоюза и Германии предпринимают попытки создания трудностей для властей республики перед выборами.