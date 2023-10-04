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В МЧС России поинтересовались результатами проверки систем оповещения в США

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В МЧС России опубликовали пост в Telegram, в котором ведомство поинтересовалось, как прошла проверка систем оповещения в США.
В МЧС России поинтересовались результатами проверки систем оповещения в США
  • РИА Новости

«У нас работает, а у вас? Систему оповещения планово протестировали в регионах России. Сигнал также прошёл по радио- и телеэфирам. Где-то в параллельной реальности... Переживаем за коллег из Америки», — написало ведомство, сопроводив пост фотографией, на которой статуя Свободы, по-русски произносит фразу «Внимание всем!».

Ранее в МЧС России предупредили, что крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт 4 октября во всех регионах страны.

Позднее стало известно, что Соединённые Штаты проведут крупномасштабную проверку систем оповещения населения в один день с Россией.

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