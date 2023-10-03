США проведут проверку систем оповещения в один день с Россией
- РИА Новости
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) сообщило, что проверка начнётся примерно в 14:20 по восточному времени.
Ведомство проведёт общенациональное тестирование своей системы экстренного оповещения для телевизоров и радиоприёмников, а также беспроводной системы экстренного оповещения телефонов, говорится в сообщении.
Как ранее предупредили в МЧС России, крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт 4 октября во всех регионах страны.