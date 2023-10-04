Newsweek: ФБР тайно следит за сторонниками Трампа на фоне приближающихся выборов

ФБР тайно следит за сторонниками Дональда Трампа на фоне приближающихся выборов президента США.

Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечается в материале, федеральное правительство считает, что угроза крупных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в США в 2024 году настолько велика, что оно определило для себя новую категорию экстремистов, «которых стремится отслеживать», — последователей MAGA Дональда Трампа.

Ранее Верховный суд США не стал рассматривать требование запретить Трампу участвовать в президентских выборах.

В августе Трамп заявил, что его шансы победить действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.