Newsweek: ФБР тайно следит за сторонниками Трампа на фоне приближающихся выборов
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Об этом сообщает Newsweek.
Как отмечается в материале, федеральное правительство считает, что угроза крупных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в США в 2024 году настолько велика, что оно определило для себя новую категорию экстремистов, «которых стремится отслеживать», — последователей MAGA Дональда Трампа.
Ранее Верховный суд США не стал рассматривать требование запретить Трампу участвовать в президентских выборах.
В августе Трамп заявил, что его шансы победить действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.